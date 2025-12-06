В Анталье зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,9

В Турции произошло очередное землетрясение. На этот раз сейсмическая активность зафиксирована в провинции Анталья.
В турецкой провинции Анталья произошло землетрясение магнитудой 4,9. Подземная активность зафиксирована в районе Серик, информирует департамент по ЧС.
Согласно данным экспертов, очаг подземной активности находился на глубине 28 км. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.
Ранее появилась информация о сейсмической активности силой 4,6 в провинции Ван. Землетрясение произошло в воскресенье вечером, сведений о разрушениях не было.