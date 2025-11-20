Двум чиновникам мэрии Гюмри избрали меру пресечения

В Армении избрали меру пресечения двум чиновникам из Гюмри по делу о беспорядках. Ранее в городе задержали мэра Гукасяна по делу о коррупции.

Суд в Армении избрал меру пресечения для двух госслужащих городской администрации Гюмри.

Согласно решению суда, советник мэра Карапет Гукасян будет содержаться под стражей, а глава отдела ЖКХ Артем Мкртчян отправится под домашний арест.

"В рамках уголовного производства, инициированного по факту массовых беспорядков в Гюмри, одному из двух задержанных избрана мера пресечения в виде ареста, другому – домашний арест, залог, прекращение полномочий и подписка о невыезде"

– СК Армении

Напомним, что 20 октября у здания городской администрации Гюмри произошли беспорядки. Беспорядки были связаны с уголовным делом в отношении оппозиционного градоначальника армянского города Вардана Гукасяна, который проходит фигурантом по делу о коррупции. По этому делу также был задержан главный архитектор Генрик Гаспарян.