Вестник Кавказа

Суд отказался освобождать мэра Гюмри

Суд отказался освобождать мэра Гюмри
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вардан Гукасян находится под стражей уже в течение месяца. Его подозревают в получении взятки за одобрение самовольного строительства.

Мэр Гюмри Вардан Гукасян продолжит находиться под стражей. Соответствующее решение принял суд Армении.

По словам адвоката градоначальника Арамаиса Айрапетяна, суд отклонил специальную жалобу защиты об освобождении его подзащитного.

Еще одна жалоба была направлена ранее в Генпрокуратуру, однако она до сих пор не рассмотрена.

Напомним, главу Гюмри арестовали 21 октября. Его подозревают в получении взятки за то, что он дал добро на незаконное строительство в городе.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
800 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.