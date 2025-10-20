Суд отказался освобождать мэра Гюмри

Вардан Гукасян находится под стражей уже в течение месяца. Его подозревают в получении взятки за одобрение самовольного строительства.

Мэр Гюмри Вардан Гукасян продолжит находиться под стражей. Соответствующее решение принял суд Армении.

По словам адвоката градоначальника Арамаиса Айрапетяна, суд отклонил специальную жалобу защиты об освобождении его подзащитного.

Еще одна жалоба была направлена ранее в Генпрокуратуру, однако она до сих пор не рассмотрена.

Напомним, главу Гюмри арестовали 21 октября. Его подозревают в получении взятки за то, что он дал добро на незаконное строительство в городе.