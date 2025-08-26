В Армении завели уголовное дело против мэра Гюмри

Глава Гюмри Гукасян оказался под следствием из-за взятки за одобрение самовольного строительства. Также фигурантом дела стал главный архитектор города.
Мэр Гюмри Вардан Гукасян оказался в фокусе внимания армянских силовых структур. Против чиновника завели уголовное дело о коррупции.
"В рамках возбужденного уголовного дела в отношении восьми лиц, включая главу города, были вынесены решения об инициировании публичного уголовного преследования и их задержании"
– Антикоррупционный комитет Армении
Согласно информации правоохранителей, Гукасян и главный архитектор армянского города получали взятки за одобрение незаконного строительства в городе.