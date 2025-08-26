Вестник Кавказа

В Армении завели уголовное дело против мэра Гюмри

Здание правительства Гюмри
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Гюмри Гукасян оказался под следствием из-за взятки за одобрение самовольного строительства. Также фигурантом дела стал главный архитектор города.

Мэр Гюмри Вардан Гукасян оказался в фокусе внимания армянских силовых структур. Против чиновника завели уголовное дело о коррупции. 

"В рамках возбужденного уголовного дела в отношении восьми лиц, включая главу города, были вынесены решения об инициировании публичного уголовного преследования и их задержании"

– Антикоррупционный комитет Армении 

Согласно информации правоохранителей, Гукасян и главный архитектор армянского города получали взятки за одобрение незаконного строительства в городе.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
580 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.