"Аякс" обыграл "Карабах" в Баку

© Фото: сайт ФК Карабах
Футбольный клуб "Карабах" уступил в матче Лиги чемпионов нидерландскому "Аяксу". Счет встречи – 2:4.

Проигрышем азербайджанского футбольного клуба "Карабах" окончился его матч с "Аяксом" (Нидерланды), который проходил сегодня в Баку.

Команды встретились в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов. В составе "Карабаха" голами отметились Камило Дуран (10-я минута) и Матеус Силва (47-я минута встречи).

У "Аякса" дважды забил Оскар Глух (79-я и 90-я минуты). Еще два гола забили Каспер Дольберг (39-я) и Антон Гоэи (83-я).

Общий счет матча – 2:4 в пользу гостей.

По итогам встречи "Аякс" поднялся на 33-е место в таблице общего этапа, "Карабах" занимает 21-ю строчку.

