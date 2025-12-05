Иран попросил Японию помочь обезопасить ядерные объекты

Тегеран просит Токио поделиться знаниями о том, как повысить безопасность ядерных объектов, сообщили в МИД Ирана. Там отметили, что Япония хорошо подготовлена в данной области.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обратился к Японии с призывом поделиться своим опытом борьбы с прошлыми атомными катастрофами.

Он подчеркнул, что японцы могут помочь Исламской Республике обезопасить объекты, получившие серьезные повреждения в ходе июньских ударов Израиля и Соединенных Штатов, передает Kyodo.

"Я не сомневаюсь, что Япония обладает хорошими знаниями о том, как повысить безопасность ядерных объектов, и этими знаниями можно поделиться с Ираном"

– Аббас Аракчи

По его словам, бомбардировки ядерных объектов Ирана стали, возможно, самым крупным нарушением международного права, когда-либо совершавшимся против ядерного объекта, который находится под охраной МАГАТЭ.

Напомним, в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по военным и ядерным объектам Ирана. Ответ Исламской Республики последовал в течение суток. Через неделю атаку на ядерные объекты ИРИ совершили уже Соединенные Штаты. Спустя несколько дней после этого Израиль и Иран договорились о прекращении огня.