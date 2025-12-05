Иран показал на Московской книжной выставке-ярмарке свои русскоязычные издания

На ярмарке Международной выставке-ярмарке интеллектуальной литературы "Нонфикшен 2025" в Москве иранские книгоиздатели показали более 40 новых иранских произведений на русском языке.

Накануне на Московской международной выставке-ярмарке интеллектуальной литературы "Нонфикшен 2025" в комплексе "Гостиный Двор" в Москве было представлено более 40 новых иранских произведений на русском языке, в том числе - 25 новых книг издательства "Садра", связанного с Фондом исследований исламской культуры имени Ибн Сины.

Посетителей выставки очень заинтересовали книги "Движение имама Хусейна и восстание Кербелы", двухтомный сборник "Выбор супруга и женщины в высказываниях верховного лидера Ирана", "Деньги в исламской экономике» и трехтомный сборник "Обучение иранской миниатюре" – все они были представлены на русском языке, передает иранское государственное информационное агентство Tasnim.

"Иранские произведения, переведенные на русский язык, имеют большую аудиторию. Так, у посетителей особенно популярны сборники работ в области ирановедения, исламоведения и философии"

- посол Ирана в России Казам Джалали

Еще 60 иранских книг, переведенных на русский язык, представило на своих стендах иранское книжное издательство "Нахле Сабз" ("Зеленая пальма"). Это работы более 15 иранских издателей, переведенные на русский язык; большинство из них посвящены детям, подросткам и семье.

Директор Центра переводов международного издательства "Нахле Сабз" особо отметил книгу "Оставайтесь небесными" о Фатиме Захре, трехтомник "История колониализма" и девять новых работ для детей.

Также свои работы показало на выставке издательство "Общество Аль-Мустафа": это 70 книг, 11 из которых - новые. Большинство из них – научные издания, использующиеся учеными, профессорами и теми, кто интересуется точными религиозными текстами.

На этой выставке можно было увидеть и приобрести изданные на русском языке четырехтомник "Обетованный Махди", "Понятие Карамат в Коране", "Вредные методы воспитания с точки зрения исламского образования", "День Гадир Хум в Коране с точки зрения толкований Ахль аль-Бейт", "Критика истории салафитских убеждений и мнений" и многочисленные другие научные издания издательства.

Ярмарка интеллектуальной литературы в Москве завершится сегодня, в воскресенье, 7 декабря.