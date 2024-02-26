Вестник Кавказа

На новых территориях России появится национальный парк "Святые горы"

На новых территориях России появится национальный парк "Святые горы"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На территориях ДНР и ЛНР, вошедших в состав Российской Федерации, создается новый национальный парк "Святые горы" – в него войдут территории Артемовского, Краснолиманского и Славянского муниципальных округов и города Лисичанска.

На территории трех округов ДНР и города Лисичанска в ЛНР в скором времени заработает новый национальный парк "Святые горы", сообщает правительство России.

"Площадь нацпарка составит более 40,7 тыс га. В его состав входят 7 крупных лесных массивов, а также лесные и луговые урочища, расположенные вдоль долины реки Северский Донец"

- правительство РФ

На территории будущего нацпарка сейчас обитают более 330 видов животных и растут более 870 видов растений, многие из которых занесены в Красную книгу России, передает "Интерфакс".

Еще одна достопримечательность, которая примыкает к границам парка – это Свято-Успенская Святогорская лавра, действующий мужской монастырь на меловых горах.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
700 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.