ЮВО станет больше

Южный военный округ станет крупнее – указ о включении в него Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей сегодня подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов и включении Донбасса и Новороссии в состав Южного военного округа (ЮВО), который опубликован на официальном портале правовой информации.

В Южный военный округ вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области, говорится в документе.

Напомним, до распада Советского Союза Донецкая и Луганская области Украины входили в состав Киевского военного округа, а Запорожская и Херсонская области - в Одесский военный округ.