Фидан: разоружение ХАМАС не является первостепенной задачей

Турецкий министр иностранных дел рассказал о том как должен строиться процесс перехода ко второму этапу урегулирования палестино-израильского конфликта, отметив, что разоружение ХАМАС не стоит во главе угла.

Первым шагом к достижению мира в палестино-израильском конфликте должна стать гарантия безопасности границ, и лишь после решения пограничного вопроса возможно обсуждение разоружения ХАМАС, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан на Дохийском форуме.

Фидан подчеркнул, что ситуация требует постепенного движения для возможности успеха. По словам главы внешнеполитического ведомства Турции, ключевыми шагами должны стать размещение международных стабилизационных сил в приграничных территориях, а также передача внутренних функций обеспечения безопасности непосредственно палестинцам, не являющимся членами группировки.

Следующим этапом, по мнению турецкого министра иностранных дел, должны стать организация беспрепятственного ввоза гуманитарной помощи на территорию палестинского эксклава.

"Мы должны позволить нормальной жизни вернуться, дать людям надежду, а затем мы можем начать решать вопрос о разоружении"

– Хакан Фидан

Фидан указал, что мониторинг за исполнением израильской стороной условий соглашения должен осуществляться, как региональными странами-участницами, подписавшими на шарм-аль-шейхском "Саммите мира" по Газе декларацию "За прочный мир и процветание", так и международными организациями: Лигой арабских государств и Организацией исламского сотрудничества.

"ХАМАС и любые другие палестинские структуры могут отклоняться от реализации плана мира, но пока все стороны его соблюдают. (…) Они все осознают серьезность проблемы. ХАМАС почти полностью выполнил то, что от них требовали"

– Хакан Фидан

Министр пояснил, что привлечение внешнего вмешательства может потребоваться, во-первых, для минимизации рисков нарушения достигнутых договоренностей, и, во-вторых, для обеспечения полноценного перехода ко второй фазе мирного процесса.