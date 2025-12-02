Иран добился значительного прогресса в ядерной отрасли

Несмотря на ограничения, за последние три года Иран добился значительных достижений в ядерной отрасли, обеспечив не только научные разработки, но и непрерывный рост производства и международного спроса на свою ядерную продукцию.

Ирану удалось добиться устойчивого прогресса Ирана в ядерной отрасли, заявил сегодня глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами, выступая на мероприятии, посвященном Дню студента в Тегеране,

Иран добился успеха в производстве природного гелия, и, несмотря на то, что мировой рынок гелия велик, Иран благодаря целенаправленным исследованиям сейчас активно работает над созданием достаточных мощностей для удовлетворения своих внутренних потребностей, передает иранское государственное информационное агентство Tasnim.

Иран в десять раз нарастил экспорт произведенной в стране тяжелой воды, а производящая ее иранская компания входит в число ведущих мировых компаний в этой области, поскольку иранская тяжелая вода обладает самым высоким уровнем чистоты в мире, отметил Эслами.

Он также заявил, что 1,5 млн человек в Иране ежегодно используют радиофармпрепараты, подчеркнув, что без обогащения урана страна не сможет производить эти жизненно важные медицинские препараты.

Также Иран фактически решил проблему с опреснением воды – в ближайшее время в южном портовом городе Бушер будет запущен проект по опреснению 100 тыс кубометров морской воды, добавил глава Организации по атомной энергии Ирана.