Ядерная программа Ирана не подлежит восстановлению – Пентагон

В Пентагоне не верят, что Иран способен восстановить свою ядерную программу. Там отмечают, что удары, нанесенные минувшим летом, нанесли ей невосполнимый урон.

Иран не сможет восстановить свою ядерную программу. Такое заявление сделал 2 декабря пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон.

Она отметила, что летняя атака на ядерные объекты Исламской Республики был успешной.

"Я могу сказать вам, что операция "Ночной молот" увенчалась абсолютным успехом. Ядерный потенциал Ирана был полностью уничтожен"

– Кингсли Уилсон

Напомним, в ночь с 21 на 22 июня Соединенные Штаты атаковали иранские ядерные объекты, расположенные Натанзе, Фордо и Исфахане.