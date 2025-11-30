Вестник Кавказа

Ядерная программа Ирана не подлежит восстановлению – Пентагон

Пентагон© Фото: Air Force Staff Sgt. Brittany A. Chase, DOD
© Фото: Air Force Staff Sgt. Brittany A. Chase, DOD
В Пентагоне не верят, что Иран способен восстановить свою ядерную программу. Там отмечают, что удары, нанесенные минувшим летом, нанесли ей невосполнимый урон.

Иран не сможет восстановить свою ядерную программу. Такое заявление сделал 2 декабря пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон.

Она отметила, что летняя атака на ядерные объекты Исламской Республики был успешной.

"Я могу сказать вам, что операция "Ночной молот" увенчалась абсолютным успехом. Ядерный потенциал Ирана был полностью уничтожен"

– Кингсли Уилсон

Напомним, в ночь с 21 на 22 июня Соединенные Штаты атаковали иранские ядерные объекты, расположенные Натанзе, Фордо и Исфахане. 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
710 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.