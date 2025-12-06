Ереван прокомментировал транзит топлива из Азербайджана через Грузию

Армения и Грузия обсудили поставки азербайджанского топлива транзитом через грузинскую территорию в Армению. Соответствующий комментарий дало Минэкономики Армении в ответ на запрос армянских СМИ.
При этом ведомство сослалось на недавнее заявление Минэкономики и устойчивого развития Грузии.
"Такое обсуждение состоялось с грузинской стороной, и мы получили опубликованную информацию"
– Минэкономики Армении
Напомним, что ранее Минэкономики и устойчивого развития Грузии заявило о полученном пятого декабря грузинским правительством запросом от стран-партнеров на единовременный транзит топлива из Азербайджана в Армению, который должен был осуществиться через Грузию.
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе дал поручение компании "Грузинская железная дорога" совершить эту транзитную перевозку на безвозмездной основе.