Ереван прокомментировал транзит топлива из Азербайджана через Грузию

Армянская сторона высказалась по поводу появившейся в эти дни информации о транзите азербайджанского топлива через Грузию в Армению.

Армения и Грузия обсудили поставки азербайджанского топлива транзитом через грузинскую территорию в Армению. Соответствующий комментарий дало Минэкономики Армении в ответ на запрос армянских СМИ.

При этом ведомство сослалось на недавнее заявление Минэкономики и устойчивого развития Грузии.

"Такое обсуждение состоялось с грузинской стороной, и мы получили опубликованную информацию"

– Минэкономики Армении

Напомним, что ранее Минэкономики и устойчивого развития Грузии заявило о полученном пятого декабря грузинским правительством запросом от стран-партнеров на единовременный транзит топлива из Азербайджана в Армению, который должен был осуществиться через Грузию.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе дал поручение компании "Грузинская железная дорога" совершить эту транзитную перевозку на безвозмездной основе.