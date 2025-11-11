Вестник Кавказа

Турция приостановила полеты самолетов С-130

Военно-воздушные силы Турции временно приостановили эксплуатацию транспортного самолета С-130 из-за расследования обстоятельств авиакатастрофы в Грузии.

ВВС Турции временно прекратили эксплуатацию военно-транспортных самолетов С-130. Это связано с расследованием авиакатастрофы самолета этого типа, которая произошла 11 ноября в Грузии, рассказали в пресс-службе оборонного ведомства Турции. 

"Полеты возобновятся после завершения всех подробных технических осмотров и проверок"

- Минобороны Турции

В Минобороны Турции заявили, что говорить о причинах авиакатастрофы пока преждевременно, необходимо завершить расследование. Черные ящики разбившегося самолета доставлены в страну для исследования специалистами. 

Как отметили в оборонном ведомстве страны, самолет транспортировал военнослужащих и оборудование для обслуживания авиатехники. На его борту не было боеприпасов.

Отметим, что военно-транспортные самолеты с турбовинтовым Lockheed C-130 Hercules эксплуатируются и производятся с середины 1950-х годов. С-130 является рекордсменов по длительности производства среди военных самолетов.

