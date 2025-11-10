Вестник Кавказа

Все находившиеся на борту разбившегося С-130 ВВС Турции погибли – СМИ

В результате крушения военно-транспортного самолета С-130 ВВС Турции погибли все военнослужащие, которые находились на борту. Ранее в Минобороны Турции сообщили, что на борту было 20 военных.

Все находившиеся на борту военно-транспортного самолета С-130 ВВС Турции погибли, передают СМИ. 

Согласно данным медиа, самолет, вылетевший из Гянджи, упал в горной местности. Обломки самолета обнаружены возле монастыря Холагири в Грузии. К месту авиакатастрофы прибыли спасатели, работа которых затруднена плохой видимостью и сложным рельефом. 

Проводится расследование, обстоятельства и причины катастрофы выясняются. Тбилиси и Анкара поддерживают контакты по ситуации с разбившимся транспортником. 

Напомним, что крушение самолета C-130 Hercules ВВС Турции произошло сегодня днем на территории Грузии. Согласно данным Минобороны Турции, на борту находились 20 человек.

