Все находившиеся на борту разбившегося С-130 ВВС Турции погибли – СМИ

Все находившиеся на борту военно-транспортного самолета С-130 ВВС Турции погибли, передают СМИ.

Согласно данным медиа, самолет, вылетевший из Гянджи, упал в горной местности. Обломки самолета обнаружены возле монастыря Холагири в Грузии. К месту авиакатастрофы прибыли спасатели, работа которых затруднена плохой видимостью и сложным рельефом.

Проводится расследование, обстоятельства и причины катастрофы выясняются. Тбилиси и Анкара поддерживают контакты по ситуации с разбившимся транспортником.

