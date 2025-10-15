Кавелашвили направил соболезнования Анкаре из-за крушения самолета ВВС Турции

Михаил Кавелашвили выразил соболезнования Турции из-за крушения самолета С-130 на территории Грузии.
Президент Грузии Михаил Кавелашвили направил соболезнования Анкаре из-за крушения транспортного самолета ВВС Турции на границе Грузии и Азербайджана.
"Эта ужасная трагедия принесла нам безмерное горе. В эти тяжелые и скорбные моменты мы выражаем непоколебимую солидарность с народом Турции"
– Михаил Кавелашвили
Ранее главы МИД двух стран ранее провели разговор, обсудив ситуацию с авиакатастрофой и проведение поисковых работ.
Напомним, что крушение транспортного самолета С-130 произошло сегодня на территории Грузии. По информации оборонного ведомства Турции, на борту находились 20 военных.