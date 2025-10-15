Вестник Кавказа

Кавелашвили направил соболезнования Анкаре из-за крушения самолета ВВС Турции

© Фото: соцсети Михаила Кавелашвили
Михаил Кавелашвили выразил соболезнования Турции из-за крушения самолета С-130 на территории Грузии.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили направил соболезнования Анкаре из-за крушения транспортного самолета ВВС Турции на границе Грузии и Азербайджана. 

"Эта ужасная трагедия принесла нам безмерное горе. В эти тяжелые и скорбные моменты мы выражаем непоколебимую солидарность с народом Турции"

– Михаил Кавелашвили 

Ранее главы МИД двух стран ранее провели разговор, обсудив ситуацию с авиакатастрофой и проведение поисковых работ. 

Напомним, что крушение транспортного самолета С-130 произошло сегодня на территории Грузии. По информации оборонного ведомства Турции, на борту находились 20 военных.

