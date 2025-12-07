"Грузинская мечта" предлагает ужесточить правила проведения митингов

Новые, более строгие правила проведения акций протеста могут быть введены в скором времени в Грузии – поправки уже внесла в парламент правящая "Грузинская мечта".

Проведение демонстраций в Грузии в скором времени, возможно, будет подчиняться более жестким правилам, соответствующие поправки в закон "О собраниях и манифестациях" внесла в грузинский парламент правящая партия "Грузинская мечта".

Одно из нововведений заключается в запрете "искусственного" перекрытия пешеходных зон, то есть такого, которое не связано с большой численностью участников митинга. В данный момент аналогичное ограничение действует на перекрытие автомобильных дорог.

Вводится также запрет на блокирование пешеходных зон машинами, конструкциями либо иными предметами.

Если участники протестов все же перекрывают дорогу или проход для пешеходов, МВД получит возможность призвать участников и организаторов разблокировать дорогу. При отсутствии реакции на протяжении 15 минут митинг может быть признан незаконным.

Еще одно нововведение состоит в том, что организаторам обязательно нужно будет предупредить МВД Грузии за пять дней до демонстрации, причем если в полиции решат, что митинт несет угрозу общественному порядку, может помешать движению пешеходов и транспорта, то правоохранители смогут предложить организаторам выбрать новое место проведения акции.