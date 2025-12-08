Вестник Кавказа

Азербайджан вошел в тройку крупнейших инвесторов в Грузии

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии зафиксировали двукратный рост иностранных инвестиций. Предприниматели из Азербайджана вошли в тройку крупнейших по инвестициям.

Замглавы Минэкономики Грузии Вахтанг Цинцадзе обнародовал данные по иностранным инвестициям в экономику страны. По словам Цинцадзе, крупнейшими инвесторами страны в июле-сентябре этого года стали США, Испания и Азербайджан. 

"Согласно данным за третий квартал, самые крупные инвестиции поступили из США, Испании и Азербайджана. Это еще больше укрепляет позиции Грузии как регионального делового центра"

– Вахтанг Цинцадзе

По словам Цинцадзе, в июле-сентябре размер иностранных инвестиций в экономику Грузии увеличился в два раза, составив $533 млн. Как отметил чиновник, наиболее значительные вложения приходятся на сферы недвижимости, водоснабжения, транспорт, финансы, а также управление отходами.

