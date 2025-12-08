ООН: города Азербайджана расширились в полтора раза за четверть века

Азербайджан увеличил площадь урбанизированных территорий на 55%, согласно данным ООН.

Урбанизация в Азербайджане растет стремительными темпами. Данные отчета Организации Объединенных Наций свидетельствуют, что площадь застроенных территорий увеличилась на 55% за двадцатипятилетний строк.

Начиная с 2000 года, площадь городов существенно расширилась – более чем на 324 кв км, достигнув к 2025 году отметки в 914 кв км.

Согласно отчету ООН, к середине столетия численность городского населения Азербайджана может приблизиться к цифре в 7 млн. Прогнозируется, что непосредственно в городах будут проживать более 60% жителей страны.