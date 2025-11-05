Более 6,7 млн т грузов транспортировали через "Север-Юг"

Азербайджанский Госкомстат сообщает, что за январь-сентябрь этого года грузопоток по МТК "Север-Юг" превысил 6,7 млн т. При этом в общих транзитных грузоперевозках лидирует морской транспорт.

За три квартала 2025 года грузооборот международного транспортного коридора "Север-Юг" достиг 6,7 млн т, согласно данным азербайджанского Государственного комитета по статистике.

В сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года (7 млн т) объем грузоперевозок продемонстрировал отрицательую динамику, уменьшившись на 4,3%, что в количественном выражении составляет 303 тыс т.

Общий транспортный поток за отчетный период составил более 24 млн т. Основная нагрузка легла на железнодорожные артерии, по которым перевезли 10,5 млн т грузов. На автомобильные транспортные коридоры пришлось 8 млн т, а на морские – 5,59 млн т.

Доля транзитных грузов радикально отличается в зависимости от логистического сегмента: если в морских перевозках она превалирует, достигая 94,7%, то в железнодорожном и автомобильном транспортных каналах составляет 46% и 41,9% соответственно.