Сергей Шойгу: Зангезурский коридор не будет конкурировать с МТК "Север – Юг"

Зангезурский коридор и международный транспортный коридор (МТК) "Север – Юг" не будут конкурировать друг с другом, заявил сегодня по итогам XIII встречи секретарей советов безопасности государств – участников СНГ секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу.

Без сомнения, оба маршрута имеют стратегическое значение, но они лишь дополняют друг друга, подчеркнул Шойгу, передает АЗЕРТАДЖ.

"Считаю, что и та, и та дорога не просто имеют право на существование, они нужны для того, чтобы Азербайджан соединился со своими районами, появились транспортные коридоры для торговли между странами"

МТК "Север – Юг" соединяет порты Индийского океана с Северным морским путем, и в этом нет ничего плохого. Нет здесь и никакой конкуренции: кто-то повезет свой груз в обход, кто-то – по кратчайшему пути.

Россия – огромная страна с развитой транспортной сетью, а любая дорога – это всегда хорошо, добавил секретарь российского Совбеза.