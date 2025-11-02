Мирзоян: Армения хочет быстрее построить Зангезурский коридор

Армения уделяет огромное внимание строительству Зангезурского коридора, который позволит стране стать крупным транзитером не только в регионе, но и обеспечить поставки товаров из Европы на Восток.

Товарные поезда из России и Казахстана проходят по азербайджанским железным дорогам и через Грузию приходят в Армению, заявил в парламенте глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Похоже один компонент снятия блокады уже имел место. Затем будет еще один компонент, потом - другой. Затем основой, вокруг которой будут решаться вопросы, станет прямая железная дорога, соединяющая Армению и Азербайджан"

- Арарат Мирзоян

Глава армянского внешнеполитического ведомства затруднился ответить на вопрос, когда будет проложен первый рельс, и тем более, когда пойдет первый вагон, однако отметил: Армения искренне заинтересована в том, чтобы это произошло как можно скорее, добавив: идут интенсивные обсуждения, передает NEWS.am.

Он также напомнил, что Баку снял блокаду на транзит в Армению, и "это важный ощутимый шаг", в ответ на который Армения готова обеспечить транзит из Турции в Азербайджан, что также обеспечит транзит товаров из Европы на Восток.