Вестник Кавказа

На границе Казахстана и Узбекистана начался транспортный коллапс

Вагон с минеральными удобрениями
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
На границе Казахстана и Узбекистана выстроились тысячи груженых вагонов с зерном, устроив транспортный коллапс: большая часть из них перевозят зерно, и это – в разгар экспортного сезона, что создает риски для аграрного рынка.

Груженые зерном вагоны не могут преодолеть границу Казахстана и Узбекистана: здесь застряли около 11 тыс груженых вагонов, более половины из которых заполнены зерном, что создает риски для аграрного рынка двух стран.

Самая тревожная ситуация с простоями - на границах южного Казахстана, пути которых уже заняты полностью, а отдельные эшелоны стоят здесь около шести суток, намного больше нормативных сроков доставки, передает Podrobno.uz.

Как полагают в "Казахстан темир жолы" (КТЖ), заторы связаны с ограниченной пропускной способностью узбекской станции Сарыагаш, однако, несмотря на круглосуточный режим работы, станция работает на пределе возможностей.

Не помогают и дополнительные казахстанские локомотивы, призванные помочь узбекским коллегам в растаскивании составов.

Накануне Минтранс Узбекистана начал переговоры между железнодорожными администрациями двух стран, которые были посвящены модернизации инфраструктуры, а также перспективам расширения транзитных маршрутов, – говорится в сообщении.

"В целях реализации баланса погрузки и выгрузки зерновых грузов стороны договорились осуществлять планирование экспортных перевозок с учетом свободных мощностей у получателей зерновых грузов в Узбекистане, а также о согласованном обороте порожних вагонов"

- сообщение

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
940 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.