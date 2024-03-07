США вернули Турции исторические артефакты

Вашингтон вернул Анкаре свыше 40 произведений искусства, противозаконно вывезенных из Турции контрабандным путем.
В Нью-Йорке состоялась передача турецкой стороне 41 произведения искусства, имеющих историческую и искусствоведческую ценность, которые были изъяты с территории Турции незаконным путем, сообщают американские СМИ.
Согласно оценкам экспертов, ориентировочная стоимость произведений составляет более $8 млн.
При передаче артефактов присутствовали заместитель министра культуры и туризма Турции Гекхан Язгы и представители местной власти.
Как сообщили в Манхэттенской окружной прокуратуре Нью-Йорка, турецкие произведения искусства были изъяты у контрабандистов по итогам международного расследования.