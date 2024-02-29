США и Турция начали искать возможности для улучшения отношений

Представители США и Турции попытаются устранить разногласия по целому ряду спорных вопросов. Одной из тем обсуждения станет взаимодействие Турции и России.

Соединенные Штаты и Турция намерены решить ряд противоречий, сложившихся между странами в последние годы.

С этой целью высокопоставленные представители двух стран собирается провести в ближайшие часы несколько раундов переговоров. На них будет обсуждаться целый спектр тем, включая Сирию, Украину, конфликт Израиля с ХАМАС, борьбу с терроризмом, сотрудничество в оборонной сфере и энергетику.

Переговоры, получившие название Стратегический механизм, подготовят почву для завтрашней встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Турции Хакана Фидана, передает Reuters.