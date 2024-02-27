Глава Нацразведки Турции обсудит в США ситуацию на Южном Кавказе

Руководитель турецкой Нацразведки проведет в столице Соединенных Штатов переговоры с директором ЦРУ. На встрече планируется обсудить целый ряд тем, в том числе события на Южном Кавказе и секторе Газа.

Вечером 4 марта глава Национальной разведывательной организации Турции прибыл в Вашингтон. Об этом пишут турецкие СМИ.

В ходе поездки Ибрагим Калын встретится с директором ЦРУ Уильямом Бернсом. У него также запланированы встречи в Белом доме, Конгрессе и Госдепартаменте.

Особое внимание на предстоящих переговорах будет уделяться вопросам двустороннего сотрудничества и борьбе с Рабочей партией Курдистана, ФЕТО и террористической группировкой ИГИЛ (запрещена в РФ).

Помимо этого, Калын намерен поговорить о последних событиях на Южном Кавказе и в секторе Газа. В фокусе внимания также будут ситуации в Ираке, Сирии и Украине.