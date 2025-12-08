Вестник Кавказа

Бесплатное высшее образование вводится в Грузии

Тбилисский государственный университет
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Жители Грузии скоро смогут бесплатно получать высшее образование, причем бесплатным может быть обучение как в бакалавриате, так и в магистратуре.

Обучение в бакалавриате и в магистратуре в скором времени станет бесплатным в Грузии – такие поправки в закон "О высшем образовании" были представлены замглавы Минобразования Звиадом Габисония на заседании профильной комиссии парламента.

"В направлении высшего образования обучение становится бесплатным... То есть студенты, которые будут приняты в высшие учебные заведения государства по квотному принципу, получат возможность обучаться на уровнях бакалавриата и магистратуры совершенно бесплатно"

– Звиад Габисония

Замминистра уточнил, что, несмотря на эти изменения, абитуриенты, как и прежде, смогут пробовать поступить на более чем один факультет и в более чем один вуз для зачисления.

Стоит отметить, что ранее грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе анонсировал постепенное внедрение изменений в систему государственных университетов с 2026 года.

