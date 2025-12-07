Вестник Кавказа

Ставрополье и Кубань оказались регионами с самыми "дорогими" Дедом Морозом и Снегурочкой

Дед Мороз и Снегурочка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Краснодарский и Ставропольский края вошли в число регионов с самыми дорогими услугами актеров, представляющих Деда Мороза и Снегурочку.

Услуги аниматоров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки оказались практически самыми дорогими в Ставропольском крае и на Кубани, выяснили эксперты "Авито".

В топ-5 регионов, где выступление Деда Мороза обойдется дороже всего, кроме Ставрополья и Кубани, вошли также Подмосковье, Тюменская и Новосибирская области. Главный герой Нового года готов выступить за сумму от 3 тыс рублей в час.

Наиболее бюджетные выступления Деда Мороза Саратовской и Самарской областях, а также в Татарстане. В этих регионах аниматоры готовы приносить новогоднее настроение за сумму от 2 тыс рублей.

Если говорить о Снегурочке, то один из самых высоких гонораров был обнаружен в Подмосковье, где выступление внучки Деда Мороза обойдется минимум в 3,5 тыс рублей в час. В пятерку регионов, где персонаж обойдется дороже всего, вошли Ставропольский и Краснодарский край, Новосибирская и Ростовская области. Здесь гонорар стартует от 3 тыс рублей.

Самым экономичным станет выступление Снегурочки в Саратовской и Самарской областях: там цена начинается от 2 тыс рублей за час.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
680 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.