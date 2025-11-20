Аэропорт Минвод назван лучшим туристическим аэропортом России

Аэропорт Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова в Ставропольском крае победил в ежегодной туристической премии Russian Traveler Awards, сообщили в пресс-службе авиагавани.
"Эта награда - признание труда всей команды аэропорта. Для нас большая честь быть отмеченными среди лучших туристических проектов страны"
- коммерческий директор Северо-Кавказского кластера холдинга "Новапорт" Ангелина Евдокимова
Буквально перевес в считанные голоса при голосовании сыграл огромную роль для минераловодских авиаторов, сражавшихся за первенство в номинации "Аэропорт", при этом им удалось опередить такого "монстра", как столичный международный аэропорт "Внуково", на третье место вышел аэропорт Элиста в Калмыкии, передает "Это Кавказ".
Премия отметила в номинации "Оздоровительный курорт" ингушский лечебно-оздоровительный комплекс "Армхи", а дагестанское предприятие "Дербент Вино" стало третьим в номинации "Винный туризм", говорится в сообщении.