Аэропорт Минвод назван лучшим туристическим аэропортом России

Воздушная гавань Минеральных Вод на Ставрополье опередила аэропорт Внуково в Москве и аэропорт Элиста в Калмыкии, став лучшим туристическим авиаузлом по итогам туристической премии Russian Traveler Awards.

Аэропорт Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова в Ставропольском крае победил в ежегодной туристической премии Russian Traveler Awards, сообщили в пресс-службе авиагавани.

"Эта награда - признание труда всей команды аэропорта. Для нас большая честь быть отмеченными среди лучших туристических проектов страны"

- коммерческий директор Северо-Кавказского кластера холдинга "Новапорт" Ангелина Евдокимова

Буквально перевес в считанные голоса при голосовании сыграл огромную роль для минераловодских авиаторов, сражавшихся за первенство в номинации "Аэропорт", при этом им удалось опередить такого "монстра", как столичный международный аэропорт "Внуково", на третье место вышел аэропорт Элиста в Калмыкии, передает "Это Кавказ".

Премия отметила в номинации "Оздоровительный курорт" ингушский лечебно-оздоровительный комплекс "Армхи", а дагестанское предприятие "Дербент Вино" стало третьим в номинации "Винный туризм", говорится в сообщении.