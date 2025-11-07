Аэропорт "Минеральные Воды" отправил первый чартер на Пхукет

Из Международного аэропорта "Минеральные Воды" накануне вылетел первый чартерный рейс российской авиакомпании Azur Air на таиландский остров Пхукет, все 336 мест в авиалайнере Boeing-767-300 были выкуплены.

Крупнейший чартерный перевозчик РФ, авиакомпания Azur Air, работающая в основном с турецким и египетским направлениями и принадлежащая туристическому холдингу Anex Tourism Group, накануне отправила из международного аэропорта "Минеральные Воды" в Ставропольском крае первый чартерный рейс на осторов Пхукет (Таиланд), сообщает пресс-служба аэропорта.

"Сегодня в истории нашего аэропорта особенное событие - состоялся первый рейс Минеральные Воды - Пхукет"

- пресс-служба

Загрузка авиалайнера была полной, что показывает популярность это направления у российских туристов – они выкупили все 336 мест в салоне самолета, передает "Интерфакс".

Теперь чартерные рейсы на Пхукет включены в осенне-зимнее расписание аэропорта, они выполняются совместно с туроператорами. Это – одно из направлений компании, которая уже выполняет рейсы в Таиланд из 20 городов России на воздушных судах Boeing-767-300 и Boeing-757-200.

Напомним, аэропорт "Минеральные Воды" – крупнейший в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).