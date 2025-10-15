В "единый билет" по Северному Кавказу включат новые остановки

С 15 декабря текущего 2025 года расписание маршрутов на курорты Северного Кавказа в рамках "единого билета" дополнится новыми остановками в ставропольском Пятигорске и кабардино-балкарском Баксане.

Российским туристам, собирающимся отдохнуть на курортах Северного Кавказа, теперь доступны дополнительные остановки при покупке "единого билета", включающего в себя комбинированную поездку на поезде, самолете и на автобусе – с 15 декабря автобусы будут останавливаться в ставропольском Пятигорске и кабардино-балкарском Баксане, сообщили в Минтрансе РФ.

"АНО "Единая транспортная дирекция" Минтранса России продолжает развивать пассажирские перевозки на курорты Приэльбрусья, в Домбай и Архыз. Билеты на зимний сезон 2025/2026 уже доступны к покупке"

- Минтранс России

Теперь автобусы из аэропорта Минеральные Воды будут останавливаться в Пятигорске (автостанция Горячеводский), Баксане, Тырныаузе, Нейтрино, Эльбрусе, Тегенекли, Байдаево - Итколе – Чегете, Терсколе и приходить на поляну Азау. Автобусы с железнодорожного вокзала Минеральные Воды будут следовать через Пятигорск (станция Горячеводский), Баксан и далее по тому же маршруту, передает ТАСС.

Также в список включены маршруты из аэропорта и железнодорожного вокзала Минеральные Воды через Черкесск, Зеленчукскую, Архыз до Романтика и из аэропорта и железнодорожного вокзала Минеральные Воды до Домбая.

Единый билет "поезд + автобус" можно купить в кассах вокзалов, агентствах ФПК, на сайте и в приложении РЖД, а также в онлайн-сервисах по продаже авиабилетов или в кассах транспортно-туристических агентств.