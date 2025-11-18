Вестник Кавказа

Сухумский маяк ждет вторая жизнь

© Фото: администрация города Сухум
Институт экологии Абхазии получил грант на восстановление Сухумского маяка, после капитального ремонта которого здесь заработают детский экологический клуб, коворкинг и площадка для образовательных и культурных мероприятий.

Фонд президентских грантов России предоставил Институту экологии Абхазии заемные средства на восстановление Сухумского маяка, сообщил сегодня руководитель проекта Михаил Кирия.

"Мы надеемся, что дом станет местом, где объединятся научные, культурные и досуговые инициативы как жителей микрорайона, так и всего города"

- Михаил Кирия

За заемные средства институт планирует восстановить здание, подвести к нему коммуникации и благоустроить территорию историко-культурного объекта, добавил Кирия, передает Sputnik Абхазия
Сухумский маяк включен в список объектов историко-культурного наследия республики – он был спроектирован компанией французского инженера Эрнеста Гуэна и привезен в Абхазию в 1861 году, напомнили в институте экологии.

