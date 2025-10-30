Абхазия потратит российские деньги на социальное развитие

Большая часть российской финансовой помощи Абхазии, которая будет выделена в наступающем 2026 году, будет израсходована на социально-экономическое развитие страны, рассказал глава абхазского Минфина.

Правительство Абхазии в конце октября утвердило проект закона о республиканском бюджете на 2026 год, который учитывает и средства финансовой помощи республике, которая поступит от Российской Федерации, рассказал министр финансов Саид Губаз.

Большую часть этих средств, 4,2 млрд из общей суммы в 5,4 млрд рублей,. пойдут на социальную сферу, отметил министр, передает Sputnik Абхазия.

На реализацию инвестиционной программы направят миллиард рублей, на новое направление – финансирование мероприятий в отраслях экономики - выделят еще 255 млн, которые скорее всего будут направлены на поддержку малого и среднего предпринимательства, уточнил министр.

Напомним, в стране намечено реализовать 14 госпрограмм, объем инвестиций в которые составляет 1,4 млрд рублей.