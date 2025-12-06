В Азербайджане растут вклады жителей Карабаха и Восточного Зангезура

Бывшие вынужденные переселенцы, а ныне жители освобожденных районов Азербайджана, ассимилируются в новых условиях – только за месяц, с октября по ноябрь, сумма их вкладов в баках выросла более чем на 10%.

В финансовой структуре Азербайджана растет объем вкладов, привлеченных из Карабахского экономического района – по данным на 1 ноября, они составили 106,299 млн манатов, сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Это на 9,8 млн манатов или на 10,2% больше, чем месяц назад, а средняя процентная ставка по таким вкладам, составила 5,3%, передает Trend.

Растут и вклады жителей Восточно-Зангезурского экономического района они выросли почти до миллиона, на 1 ноября 2025 года их объем составляет 981 тыс манатов, это на 146 тыс манатов или на 17,5% больше показателя месяцем ранее, средняя процентная ставка по ним составила 4,03%.

По состоянию на 1 ноября текущего года общий объем вкладов по всем регионам Азербайджана составил 15,907 млрд ​​манатов, это на 1,6 млрд манатов или 11,5% больше показателя на тот же месяй годом ранее, лобавили в финансовом регуляторе.