КТК нарастил поставки нефти до 65,5 млн т

Каспийский трубопроводный консорциум нарастил поставки нефти в другие страны до свыше 65,5 млн т, стало известно на заседании Совета директоров АО "КТК-Р".

Событие, как и внеочередные общие собрания акционеров АО "КТК-Р" и АО "КТК-К", прошло в Дубае.

Показатели за текущий год озвучил гендиректор КТК Николай Горбань. По его словам, за период с января по 21 ноября нынешнего года по КТК было отправлено на экспорт свыше 65,5 млн т "черного золота". Данная цифра более чем на 9 млн т превышает показатель за аналогичный отрезок 2024 года.

"Важными достижениями Консорциума по состоянию на 1 ноября 2025 года стали 11,6 млн человеко-часов без несчастных случаев, а также 28,4 млн км общего пробега автотранспорта без серьезных ДТП"

– КТК