Вестник Кавказа

На южном склоне Эльбруса сошел селевой поток

На южном склоне Эльбруса сошел селевой поток
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сход селя произошел на южном склоне Эльбрусе на высоте 3,2 тыс м. Информации о пострадавших нет.

На южном склоне Эльбруса на высоте примерно 3,2 тыс м сошла селевая грязекаменная масса, рассказали в МЧС Кабардино-Балкарии (КБР).

"В 15:30 поступило сообщение о том, что на южном склоне Эльбруса на высоте около 3200 метров произошел сход селевой грязекаменной массы"

- МЧС Кабардино-Балкарии

Сообщений о пострадавших нет. По сходу потока инфраструктура объектов туристического кластера также не получила повреждения.

В чрезвычайном ведомстве напомнили, что сейчас в КБР пиковый период селевой опасности из-за повышения температуры и влажности воздуха, и призвали быть внимательными на туристических маршрутах.

В случае возникновения ЧП необходимо звонить на номер спасательной службы 112.

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