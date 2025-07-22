На южном склоне Эльбруса сошел селевой поток

Сход селя произошел на южном склоне Эльбрусе на высоте 3,2 тыс м. Информации о пострадавших нет.
На южном склоне Эльбруса на высоте примерно 3,2 тыс м сошла селевая грязекаменная масса, рассказали в МЧС Кабардино-Балкарии (КБР).
"В 15:30 поступило сообщение о том, что на южном склоне Эльбруса на высоте около 3200 метров произошел сход селевой грязекаменной массы"
- МЧС Кабардино-Балкарии
Сообщений о пострадавших нет. По сходу потока инфраструктура объектов туристического кластера также не получила повреждения.
В чрезвычайном ведомстве напомнили, что сейчас в КБР пиковый период селевой опасности из-за повышения температуры и влажности воздуха, и призвали быть внимательными на туристических маршрутах.
В случае возникновения ЧП необходимо звонить на номер спасательной службы 112.