В предгорьях Эльбруса продолжается сход селевых потоков

Несмотря на то, что дожди в предгорьях Эльбруса к утру прекратились, в Эльбрусском районе продолжается сход селевых потоков, в городе Тырныауз наблюдаются отключения электроснабжения, введен режим чрезвычайной ситуации.

Власти Кабардино-Балкарии (КБР) перекрыли все объездные дороги в предгорьях Эльбруса из-за ночного селя, который фактически полностью заблокировал трассу к курорту и снес ряд опор линии электропередач - в городе Тырныауз в Эльбрусском районе республики наблюдаются значительные перебои с подачей электроэнергии, а туристов и местных жителей попросили оставаться на местах, сообщила администрация района.

"Уважаемые горожане. В районе объявлен режим ЧС. Просим не поддаваться панике, не выезжать без острой необходимости"

- горадминистрация Тырныауза

Несмотря на то, что помимо федеральной трассы Прохладный - Баксан - Эльбрус в регионе есть объездная дорога, водителям рекомендовали временно воздержаться от движения по ней, а жильцов домов вдоль реки Баксан, быть бдительными и не подходить к переполненному лотку для сброса селя, передает РИА Новости.

К утру проливные дожди в регионе прекратились, однако сель периодические напоминает о себе, волнами сходя по противоселевому лотку.

В городе работает оперативный штаб, создан пункт временного размещения пострадавших от стихии, который работает в местной средней школе.