В предгорьях Эльбруса продолжается сход селевых потоков

Власти Кабардино-Балкарии (КБР) перекрыли все объездные дороги в предгорьях Эльбруса из-за ночного селя, который фактически полностью заблокировал трассу к курорту и снес ряд опор линии электропередач - в городе Тырныауз в Эльбрусском районе республики наблюдаются значительные перебои с подачей электроэнергии, а туристов и местных жителей попросили оставаться на местах, сообщила администрация района.
"Уважаемые горожане. В районе объявлен режим ЧС. Просим не поддаваться панике, не выезжать без острой необходимости"
- горадминистрация Тырныауза
Несмотря на то, что помимо федеральной трассы Прохладный - Баксан - Эльбрус в регионе есть объездная дорога, водителям рекомендовали временно воздержаться от движения по ней, а жильцов домов вдоль реки Баксан, быть бдительными и не подходить к переполненному лотку для сброса селя, передает РИА Новости.
К утру проливные дожди в регионе прекратились, однако сель периодические напоминает о себе, волнами сходя по противоселевому лотку.
В городе работает оперативный штаб, создан пункт временного размещения пострадавших от стихии, который работает в местной средней школе.