Комиссия по делимитации встретится на границе Азербайджана и Армении – СМИ

Баку и Ереван согласовали встречу в двустороннем формате, без участия посредников – об этом, со ссылкой на свои источники, сообщает Caliber.az.

Двусторонняя встреча по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией состоится через неделю, пишет Caliber.az, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

По их данным, мероприятие пройдет 29-30 ноября. Место проведения – граница АР и РА. Встреча состоится в формате Комиссии по делимитации.

Особо отмечается, что и Баку, и Ереван подтвердили договоренности о переговорах.

Напомним, с 2020 года состоялись две встречи комиссии по делимитации. Вторая из них прошла в июле.