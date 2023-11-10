Баку предложил Еревану переговоры без посредников

Спустя два с половиной месяца в Ереване отреагировали на предложение Баку по мирному договору. Азербайджан готов идти дальше и предлагает Армении провести прямые переговоры.

Баку предлагает Еревану прямые двусторонние переговоры, место встречи стороны выберут совместно, им может стать армяно-азербайджанская граница, сообщает МИД Азербайджана.

Азербайджан два с половиной месяца назад направил армянской стороне пятый проект мирного соглашения, сегодня Ереван наконец отреагировал на предложение.

«Тот факт, что Армении потребовалось около двух с половиной месяцев, чтобы ответить на предложения Азербайджана по проекту мирного договора, серьезно затянул процесс. Подобный застой в мирных переговорах не способствует стабильности и процветанию в регионе»

– МИД Азербайджана

Ранее сегодня в МИД Армении сообщили, что передали в Баку шестое предложение мирного соглашения. Согласно заявлению внешнеполитического ведомства Азербайджана, в Баку готовы к следующему шагу.

«Азербайджан готов к прямым переговорам с Арменией на двусторонней основе для скорейшего завершения мирного договора. Мы считаем, что две страны должны вместе принять решение о своих будущих отношениях, и только они несут ответственность за продолжение мирного процесса, в том числе за выбор взаимоприемлемого места или решение о встрече на государственной границе»

– МИД Азербайджана

В ведомстве призвали армянскую сторону не допускать новых ненужных проволочек и выразили надежду на то, что реакция Еревана на предложение будет положительной и прямые переговоры начнутся в скорейшее время.

Время для диалога тет-а-тет

Председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что к настоящему моменту сложились все условия для того, чтобы дальнейшее армяно-азербайджанское урегулирование продолжалось без посреднического участия. Кроме того, проармянская позиция западных посредников делает их участие в этом диалоге нежелательным.

"Учитывая, что в последние месяцы в адрес Азербайджана были выдвинуты необоснованные обвинения со стороны и Брюсселя, и Вашингтона, Азербайджан не считает уже возможным уже посредничество США и Евросоюза. Они заняли проармянскую сторону. Одновременно в отношении московской платформы сложились довольно жесткие возражения у Еревана. Но диалог необходим, и поэтому мы предложили встречаться без посредников", - пояснил Фарид Шафиев.

Политолог обратил внимание, что для двустороннего диалога есть несколько вариантов переговорного формата, нужно только согласовать конкретные условия. "Одним из возможных мест встречи без посредников был Тбилиси. К сожалению, на это тоже армянские власти не дали положительный ответ. Поэтому теперь предложен еще один вариант – граница как действительно самое приемлемое место для двусторонних переговоров", - сказал он.

При этом эксперт выразил сомнение в том, что армянские власти найду в себе политическую волю быстро и позитивно отреагировать на такое предложение. "Это очень сложно, потому что Армения всегда ищет себе каких-то покровителей. Из-за такой политики она все еще не соглашается на прямые переговоры. Примет ли это предложение или нет, мне трудно сейчас сказать", - заключил Фарид Шафиев.