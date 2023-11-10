Баку: ожидаем со стороны Еревана четких идей

Хикмет Гаджиев заявил, что Ереван должен делать конкретные шаги, вместо игры слов. Он отметил, что мяч находится в воротах Армении. Сегодня нет препятствий для подписания мирного договора.

Помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев призвал Армению отказаться от игры слов и приступить к конкретным шагам по нормализации двусторонних отношений.

"Вместо игры слов, очень важно, чтобы армянская сторона сделала конкретный шаг вперед и села за стол переговоров"

- Хикмет Гаджиев

Он отметил, что Баку ожидает четких идей со стороны Еревана, однако Армения продолжает смотреть за пределы региона. Политик заявил, что Армении следует взять на себя ответственность за регион и продвигать мирные переговоры.

"Мяч в настоящее время находится в воротах Армении"

- Хикмет Гаджиев

В заключение Гаджиев добавил, что в рамках новых реалий Азербайджан не видит никаких препятствий для подписания мира с Арменией.