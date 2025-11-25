Делегация НАТО посетила МИД Армении

Замглавы МИД Армении провел встречу с делегацией НАТО. В ходе переговоров обсуждались перспективы развития дальнейшего сотрудничества.

В Ереване состоялась встреча замглавы МИД Армении Мнацакана Сафаряна и делегации НАТО, возглавляемой спецпредставителем Генсека организации вопросам женщин, мира и безопасности Ирен Феллин. Об этом рассказали 1 декабря в армянском министерстве.

Центральной темой встречи стала текущая повестка дня и перспективы развития отношений между республикой и Североатлантическим альянсом. Стороны обменялись мнениями по реализации резолюции 1325 Совбеза ООН "Женщины, мир, безопасность", а также третьего Плана действий Армении.

На встрече также была выражена готовность продолжать совместные усилия по углублению сотрудничества Армения-НАТО.