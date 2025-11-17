Важно использовать весь потенциал ШОС – Мишустин

География ШОС распространяется почти на всю Евразию, поэтому важно использовать весь ее потенциал с максимальной отдачей, отметил Михаил Мишустин на встрече с главами кабминов стран ШОС.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что потенциал развития Шанхайской организации сотрудничества, который заключается в ее достаточно протяженной географии, необходимо развивать и использовать на максимум, такое заявление было сделано им в ходе заседания Совета глав правительств стран ШОС в Москве.

"География нашей организации охватывает практически всю Евразию. Важно с максимальной отдачей использовать этот внушительный совокупный потенциал - для повышения благосостояния граждан наших государств"

– Михаил Мишустин

Он также отметил необходимость развития совместных проектов в торгово-экономической, инвестиционной и финансовой сферах.

Напомним, что 17-18 ноября текущего года было проведено заседание Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), основной темой которого стали совместные проекты в области экономики и инвестиций, культурно-гуманитарной сфере, энергетики, зеленой промышленности и ИИ-технологий.