Главы правительств стран ШОС сегодня в Москве подпишут коммюнике

В Москве сегодня пройдет заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в ходе которого будет подписано совместное коммюнике, сообщили в кабмине РФ.
"В заявлении об экономическом положении в мире и на пространстве ШОС будет зафиксирована консолидированная позиция государств-членов ШОС в защиту открытой, справедливой, равноправной многосторонней торговой системы"
- материалы к заседанию
Также документ будет содержать ряд финансовых и организационных аспектов, включая бюджет объединения на 2026 год, - сообщили в секретариате организации, передает РИА Новости.
Участники заседания обсудят современные тенденции в глобальной экономике и дальнейшее укрепление экономического и гуманитарного измерений в сете модернизации объединения.
Отдельной темой заседания глав правительств станут меры по комплексному и поступательному выполнению Стратегии развития ШОС до 2035 года в сфере торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.
Ранее мы сообщали о том, что кроме стран-участниц ШОС на мероприятии заявлены представители государств-партнеров по диалогу и наблюдателей, а также различных государственных объединений, в том числе СНГ, СВМДА и ЕАЭС.