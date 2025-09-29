В ШОС высоко оценили сотрудничество с Росконгрессом

Меморандум о взаимодействии между Секретариатом ШОС и Росконгрессом подписан в Пекине. Генсек ШОС сообщил о важном значении сотрудничества двух структур.

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев рассказал о важности сотрудничества Организации с Фондом "Росконгресс".

Церемония подписания меморандума о взаимодействии между Секретариатом ШОС и Росконгрессом состоялась в Пекине.

"Рассматриваем уже достаточно давно и успешно развиваемое взаимодействие ШОС с такой авторитетной структурой, как Росконгресс, как важное направление практического взаимодействия. Это особенно актуально в свете предстоящего юбилея - 25-летия нашей организации"

– Нурлан Ермекбаев

Генсек ШОС отметил, что перед Организацией стоит задача повысить эффективность своей деятельности, обеспечить высокую отдачу от реализации механизмов сотрудничества и реализуемых мероприятий.

"Сегодня открываются новые горизонты для проведения в России и других государствах - членах (ШОС) совместных форумов, конференций и выставок в рамках юбилейного года"

– Нурлан Ермекбаев

В этом году председателем ШОС является КНР, а в ноябре в российской столице состоится заседание Совета глав правительств стран ШОС и "Форум по устойчивому развитию ШОС".

"Данное мероприятие, организуемое Фондом "Росконгресс" при поддержке Секретариата ШОС, предоставит уникальную платформу для обсуждения вопросов устойчивого развития и обмена лучшими практиками"

– Нурлан Ермекбаев

ШОС была создана в 2001 году, в список стран-основателей наряду с Россией и Китаем входят Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан.