В Москве пройдет встреча глав кабминов стран ШОС

Михаил Мишустин проведет заседание Совета глав правительств стран-участниц ШОС, которое состоится 18 ноября.

Анонсировано проведение заседания Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое состоится в Москве под руководством премьер-министра России Михаила Мишустина 17-18 ноября текущего года, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

В рамках мероприятия планируется рассмотрение вопросов сотрудничества стран ШОС в области экономики и инвестиций, культурно-гуманитарной сфере, взаимодействие в в сферах цифровой экономики, энергетики, зеленой промышленности и ИИ-технологий.

Одной из тем обсуждения будет реализация Стратегии развития ШОС до 2035 года.

Ожидается, что Мишустин проведет и двухсторонние встречи с некоторыми главами делегаций участников мероприятия.

Кроме стран-участниц ШОС на мероприятии заявлены представители государств-партнеров по диалогу и наблюдателей, а также различных государственных объединений, в том числе СНГ, СВМДА и ЕАЭС.