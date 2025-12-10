Путин и Эрдоган встретятся в Туркменистане

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, по словам Дмитрия Пескова, состоятся в Туркменистане.

Президент России Владимир Путин встретится с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе визита в Ашхабад завтра, переговоры глав государств анонсировал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля дал положительный ответ на соответствующий вопрос, который ему задали журналисты.

"Да, планируется"

– Дмитрий Песков

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что завтра тот посетит Туркменистан, где станет участником форума, приуроченного к международному году мира и доверия.

Песков добавил, что на полях мероприятия у Путина состоится "целый ряд двусторонних встреч".

О чем будут говорить Путин и Эрдоган в Ашхабаде?

Научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН, директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал об ожидаемой повестке переговоров президентов России и Турции на полях саммита в Туркменистане.

"Во-первых, Москве и Анкаре на высшем уровне нужно поговорить об Украине. По этой теме на двустороннем уровне сейчас обсуждаются различные вопросы, в том числе гарантии безопасности Украины и возможное участие в этом Турции. России необходимо выяснить, какую роль хотела бы в этом играть Турция. Турция, в свою очередь, хотела бы вернуть переговоры по украинскому урегулированию на свою площадку, в Стамбул, вместе со встречами Россия-США по двусторонним вопросам. Здесь есть смысл обсудить, что может Турция предложить для возвращения переговоров в Стамбул", - прежде всего сказал он.

"Безусловно обе стороны беспокоят вопросы обеспечения безопасности в Черном море. Мы знаем, что были атаки на танкеры, находившиеся в исключительной экономической зоны Турции, и Анкара хотела бы избежать повторения таких инцидентов. Значит, президентам нужно говорить о совместных мерах для возвращения безопасного судоходства в Черном море. Турция настойчива в применении Конвенции Монтре и дорожит этим юридическим механизмом контроля морского сообщения между Черным и Эгейским морями – это отвечает российским интересам, соответственно, здесь есть взаимопонимание", - отметил Амур Гаджиев.

Вторая тема для переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана – Сирия. "Мы понимаем, что Турция выступает в качестве одного из ключевых бенефицаров смены власти в Сирии. Сейчас она очень активно работает над тем, чтобы снять санкционные ограничения с нынешнего сирийского режима и помочь ему полностью легализоваться. В октябре были проведены парламентские выборы, но насколько их итоги оказались инклюзивными, а сами выборы легитимными, это отдельный вопрос. Тем не менее, у Москвы и Анкары есть взаимопонимание, что решить проблему стабилизации Сирии необходимо", - сообщил востоковед.

"Россия выступает за инклюзивное решение, Турция не против, но у нее есть определенные условия. Прежде всего они касаются присутствия Израиля на Голанских высотах и других территориях, а также активности сирийских курдов которых США продолжают поддерживать в военном, политическом и экономическом плане. РПК объявила о самороспуске, нужно понять, как это будет сочетаться с реалиями на северо-востоке Сирии", - продолжил он.

Не оставят в стороне лидеры двух государств и двустороннюю повестку дня. "Сюда входит, прежде всего, обеспечение непрерывных поставок российского газа как в саму Турцию, так и транзитом через Турцию в страны Европы. Недавно в Анкаре побывал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, провел переговоры с Эрдоганом. Я думаю, что по итогам этих переговоров Реджепу Тайипу Эрдогану есть что рассказать Владимиру Путину. Поэтому встреча президентов в Ашхабаде будет насыщенная, кстати, они приедут в сопровождении представителей энергетического блока и торгово-экономического блока. Газовое соглашение между "Газпромом" и BOTAS действует еще 20 дней, его нужно продлевать", - указал Амур Гаджиев.

"Наверняка лидеры поговорят также о вопросах, касающихся Южного Кавказа и Центральной Азии, тем более что встречаются они в Туркменистане. Сверить часы по всему спектру двусторонних и международных вопросов на высшем уровне будет полезно и Москве, и Анкаре", - заключил директор Центра изучения современной Турции.