Трамп хочет вернуть Россию в западную экономику

Согласно WSJ, Администрация президента США передала европейским партнерам документ, в котором предлагается снятие санкций с России и возобновление сотрудничества с Москвой в нефтегазовой сфере.

Для президента США Дональда Трампа решение украинского конфликта подразумевает не просто остановку военных действий между Россией и Украиной, но и нормализацию отношений Запада и России. США уже готовы пойти на такой шаг. В чем главная американская цель такого подхода - бизнес с нефтяными проектами в Арктике или сдерживание Китая - вопрос другой. Важно, что Трамп в принципе настроен на налаживание партнерства с Москвой.

Но готова ли к этому Европа? Европейские столицы занимаются закупкой вооружений, подумывают о введении обязательной военной службы и предупреждают о скором "вторжении России". Такой подход вызывает раздражение Кремля, который регулярно обвиняет ЕС и Британию в подрыве мирного процесса по украинскому конфликту, выстроенного в "духе Анкориджа".

Дональд Трамп хочет включить Европу в процесс нормализации с Россией. Американский президент считает, что Владимира Путина нужно вернуть в "Большую восьмерку", и готов сыграть в этом деле свою роль. В обновленной стратегии национальной безопасности США говорится, что урегулирование отношений России и Европы потребует "значительного дипломатического участия" США.

Одним из основных этапов восстановления отношений России и Запада является отмена санкций.

Что придется отменять ЕС и США?

США и ЕС после начала СВО в 2022 году ввели серию санкций против России. Ограничения были нацелены прежде всего на энергетический сектор, финансовую систему и доступ к технологиям. Наиболее ощутимыми оказались эмбарго на нефть и газ, отключение российских банков от SWIFT и экспортный контроль. "Большой семеркой" установлен ценовой потолок на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

Газ в Европу идет только через "Турецкий поток", а нефть - только по "Дружбе". Кроме того, идут поставки сжиженного природного газа по морю, однако Еврокомиссия предлагает запретить их. Брюссель призывает также бороться с "теневым флотом" России. В европейских банках, прежде всего в Euroclear, заморожены российские активы на сумму около €300 млрд.

Последний, 19-ый пакет санкций ЕС затрагивает судостроение, электронику и СПГ-проекты, в частности, "Арктик-СПГ". Американские санкции, введенные при администрации Джо Байдена, продолжились при Трампе. В октябре под них попали нефтяные компании "Лукойл" и "Роснефть".

Вернуть Россию в мировую экономику

В рамках своих мирных усилий по Украине Белый дом предлагает европейским партнерам восстановить участие России в мировой экономике, сообщил The Wall Street Journal.

"Администрация Трампа в последние недели передала своим европейским коллегам ряд документов, каждый объемом в одну страницу, в которых излагается ее видение восстановления Украины и возвращения России в мировую экономику", - отмечается в материале газеты.

Частью плана является "общее видение Америки по выводу российской экономики из кризиса". Американские компании, согласно проекту, должны инвестировать в стратегические отрасли экономики РФ, такие как добыча редкоземельных минералов и бурение скважин в Арктике, а также оказать помощь в восстановлении энергопоставок России в Европу.

Европейцы не были очарованы идеями Трампа. Как пишет WSJ, предложения Трампа "вызвали ожесточенную борьбу за столом переговоров между Америкой и ее традиционными союзниками в Европе" из-за того, что "результат может коренным образом изменить экономическую карту континента". Сопротивление Европы вызывает споры, которые распространяются не только на вопрос границ Украины, но и на бизнес, что "настраивает США против их традиционных союзников в Европе", отмечает издание.

Снятие санкций - условие России

Снятие западных санкций является частью требований России по подписанию мирного соглашения, наравне с признанием новых территорий и невключением Украины в НАТО. Об этом президент России говорил в июне 2024 года на встрече с руководством МИД РФ. Тема снятия экономических ограничений отражена и в российском меморандуме, представленном 2 июня украинской стороне на второй стамбульской встрече. Очевидно, что под снятием санкций имеется ввиду и размораживание российских активов в Европе и США.

28 мая информагентство Reuters со ссылкой на российских чиновников отметило, что условия Путина по прекращению военных действий включают требование снять санкции и решить вопрос с замороженными активами ЦБ РФ.

Препоны

В России, очевидно, приветствуют планы Трампа восстановить экономические отношения и снять санкции, однако недавно на заседании Совбеза глава МИД РФ Сергей Лавров, хваля президентом США за понимание первопричин украинского кризиса, напомнил, что нынешний президент "не только не спешит отменить санкции, но и наращивает".

Обнародованная WSJ экономическая часть плана, кроме снятия санкций, подразумевает привлечение $200 млрд замороженных активов России к восстановлению Украины. Вряд ли этот пункт устроит Москву.

Кроме того, не все европейцы рады перспективе восстановить отношения с Москвой. Многие будут препятствовать мирным усилиям Трампа до достижения результата по прекращению военных действий. При этом стоит напомнить, что в альтернативном европейской мирном плане, представленном в ноябре сразу после появления плана Трампа из 28 пунктов, допускается снятие санкций.

"Санкции, введенные против России с 2014 года, могут постепенно и частично смягчаться после достижения устойчивого мира и могут быть возобновлены в случае нарушения мирного соглашения", — говорится в документе, представленном газетой The Telegraph.