Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий сделал заявление о том, что предстоящие переговоры Владимира Путина и Стивена Уиткоффа могут быть более эффективными, чем прошлые.

Грядущая встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа может стать вполне успешной, и переговоры могут быть продуктивнее прошлых, такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"<Мы> станем свидетелями, надеюсь, реального переговорного процесса, который, кроме этого, имеет все основания быть более конструктивным, нежели предыдущие попытки"

– Леонид Слуцкий

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, предварительно, встреча Уиткоффа с Владимиром Путиным состоится в Москве на следующей неделе. Вместе со спецпосланником главы США в Россию приедут и другие представители администрации Дональда Трампа, имеющие отношение к украинскому вопросу.