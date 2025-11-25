Кремль: Россия получила последние версии мирного плана США

Россия по неофициальным каналам получила несколько версий плана Трампа по Украине, рассказал Ушаков. Обсуждений плана "за столом" не было.

Имеется несколько версий плана США по украинскому урегулированию, российская сторона получила их, в том числе последние, по неофициальным каналам, об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Скажем так, какие-то последние версии к нам попали – так я думаю"

– Юрий Ушаков

Он пояснил, что имеются разные варианты плана, в которых можно даже запутаться. Обсуждений американского плана пока не проводилось.

"Мы ее (бумагу с мирным планом) еще ни с кем не обсуждали, потому что бумага требует действительно серьезного анализа, серьезного обсуждения. Некоторые моменты, на них можно посмотреть позитивно, но многое требует специальной дискуссии между экспертами"

– Юрий Ушаков

Между Москвой и Вашингтоном идут контакты, пока телефонные, стороны еще не садились "за круглый стол" и не обсуждали план пункт за пунктом, уточнил помощник российского лидера в беседе с журналистом "России 1" Павлом Зарубиным.