Кремль: Россия получила последние версии мирного плана США

Имеется несколько версий плана США по украинскому урегулированию, российская сторона получила их, в том числе последние, по неофициальным каналам, об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Скажем так, какие-то последние версии к нам попали – так я думаю"
– Юрий Ушаков
Он пояснил, что имеются разные варианты плана, в которых можно даже запутаться. Обсуждений американского плана пока не проводилось.
"Мы ее (бумагу с мирным планом) еще ни с кем не обсуждали, потому что бумага требует действительно серьезного анализа, серьезного обсуждения. Некоторые моменты, на них можно посмотреть позитивно, но многое требует специальной дискуссии между экспертами"
– Юрий Ушаков
Между Москвой и Вашингтоном идут контакты, пока телефонные, стороны еще не садились "за круглый стол" и не обсуждали план пункт за пунктом, уточнил помощник российского лидера в беседе с журналистом "России 1" Павлом Зарубиным.