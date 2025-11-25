В Кремле ждут Уиткоффа на следующей неделе – Ушаков

Помощник президента России подтвердил, что на следующей неделе в Москву может приехать Уиткофф. Чиновник прибудет в составе делегации для дальнейшего обсуждения плана по украинскому урегулированию.

Москва и Вашингтон достигли предварительной договоренности о визите спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в российскую столицу, представитель Белого дома ожидается на следующей неделе, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Что касается Уиткоффа, я могу сказать, что достигнута предварительная договоренность о том, что он приедет в Москву на следующей неделе. Он и еще ряд представителей администрации (США), которые имеют отношение к украинским делам"

– Юрий Ушаков

Ранее о том, что Уиткофф, вероятно, прибудет в Москву в начале декабря для встречи с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил Дональд Трамп. По словам Трампа, в состав делегации может также войти Джаред Кушнер, зять президента США.

Ушаков поведал, как идет процесс построения российско-американских отношений, по его оценке, дело идет непросто.

"Они (отношения РФ и США) сейчас выстраиваются, выстраиваются тяжело. Выстраиваются путем такого рода контактов, в том числе по телефону"

– Юрий Ушаков

Помощник президента РФ отметил в беседе с Павлом Зарубиным (ВГТРК), что часто разговаривает по телефону со спецпосланником США, но не комментирует содержание этих бесед.

План Трампа и российские интересы

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, что мотивировало Вашингтон выступить с новым объемным предложением по украинскому урегулированию. Американист выразил уверенность, что план Трампа – это попытка манипуляции, чтобы мотивировать Россию прекратить боевые действия в кратчайшие сроки без действительного учета российских интересов.

"Я лично сегодня готов подозревать, что американцы решили повторить сценарий Анкориджа. Напомню, что в Анкоридже был предложен вариант украинского урегулирования, который устроил Россию – и российское руководство сказало, что США понимает ситуацию и готово устранить ее первопричины. Но затем в Вашингтон приехали главы европейских государств, буквально через несколько дней после Анкориджа, и позиция Администрации Трампа тут же зависла в воздухе, а дальше никакого движения не было", - прежде всего сказал он.

"Сейчас мы видим тот же прием. Сначала опубликован план из 28 пунктов, который не менее чем на 70% идет навстречу России, но затем тут же следуют его коррективы. Идут звонки западных лидеров в США, Уиткофф и Рубио проводят встречу в Женеве с украинской делегацией, и 28 пунктов сокращаются до 19. Из плана Трампа оказываются выхолощены все основные положения, которые удовлетворяли интересам России. В итоге сегодня в Москву поступил некий новый вариант из 19 пунктов, который нас заведомо не устраивает. Если план-28 был, как сказал президент Владимир Путин, основой для переговоров, то план-19, судя по всему, такой основы не представляет", - подчеркнул Владимир Васильев.

Почему Уиткофф еще не приехал в РФ?

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН связал отложенный до следующей недели визит Стивена Уиткоффа в Россию именно с сокращением изначального плана Трампа. "Мы видим, как замедлилась переговорная динамика. Если в конце прошлой недели события развивались весьма энергично, Дональд Трамп установил завтрашний день, День благодарения в США, предельным сроком для согласования и подписания документа, то теперь речь идет о визите Стивена Уиткоффа в РФ только на следующей неделе. То есть российская сторона послала США дипломатический сигнал, что план Трампа придется поставить на паузу – Москва не хочет его официально отвергать, но неофициально все приостановлено с пояснением, что поскольку это новый план, его надо проанализировать и тщательно обдумать, а это требует времени", - обратил внимание политолог.

"Пока что ясно, что американцы продолжают играть с Россией в свою игру: говорят, что всей душой с Москвой, но Москве надо войти в американское положение и учесть, что на Вашингтон давят союзники и Киев, так что необходимо достичь компромисса. То есть на старте предлагается удовлетворяющий Россию вариант, но потом он подвергается таким корректировкам, что перестает нас устраивать. Какую позицию займет российская сторона, сказать сложно, хотя и ясно, что вычеркивание из плана Трампа ключевых положений неприемлемо. Скорее всего, пока нам надо будет просто потянуть время", - ожидает Владимир Васильев.

Чего хотят сами США?

Американист отметил, что Администрация Трампа вновь сама не может определиться, какова ее стратегия на украинском урегулировании. "Мы видим, что российская сторона получает из Белого дома противоречивые сигналы, в том числе на встрече с Дэниэлом Дрисколлом, который вел переговоры с российской делегацией в Абу-Даби. Сейчас мы ждем визит Стивена Уиткоффа, который можем прояснить, чего все-таки хотят и на что готовы США. По всей видимости, Администрация Трампа сама еще не решила, как будет выглядеть относительно окончательный вариант предложений", - сообщил он.

"Вполне возможно, что план Трампа из 28 пунктов ждет та же судьба, что и саммит в Анкоридже 15 августа. Спустя полтора месяца после встречи президентов на Аляске эксперты и политики стали спорить, жив ли дух Анкориджа или нет – сегодня есть ощущение, что точно так же придется говорить и о том, жив план из 28 пунктов или нет. Поэтому будем ждать, как пройдет визит Уиткоффа в Москву", - заключил Владимир Васильев.